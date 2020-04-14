2020-04-14T15:11:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в регионе есть 242 аппарата ИВЛ

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Защитными костюмами обеспечены все медработники, заверили в обладминистрацииЗащитными костюмами обеспечены все медработники, заверили в обладминистрацииФото: предоставлено пресс-службой
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Всего в медорганизациях области в наличии 242 аппарата искусственной вентиляции легких, в том числе экспертного класса – 42, для масочной искусственной вентиляции легких – 85.

Из этих аппаратов сто находятся в специализированном инфекционном стационаре областной больницы им Н.А. Семашко, они перераспределены из резерва других медорганизаций. Кроме того, в инфекционной больнице имеется оборудование для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Дополнительно ведутся закупки еще 27 аппаратов, они будут поставлены в учреждения, которые в настоящий момент перепрофилируются в Курске под прием возможных больных covid-2019 (городской клинический роддом и больница №6), заверили в обладминистрации.

Защитными костюмами обеспечены все медработники, контактирующие с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Ранее глава региона отметил, что ситуация развивается в неблагоприятном режиме: в области растет число зараженных COVID-19, есть случаи гибели среди заболевших.

Два пациента с подтвержденным результатом на covid-2019 скончались в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко. Одна женщина 69 лет умерла в результате остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, пациентка старше 70 лет умерла в результате острой дыхательной недостаточности на фоне тяжелой двусторонней пневмонии.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 14 апреля, в Курской области зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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