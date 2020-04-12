В Курской области умерла зараженная коронавирусом женщина

12 Апр 2020 2020-04-12T12:03:45+03:00

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Женщина, у которой диагностировали COVID-19, скончалась. Об этом сообщила администрация Курской области 12 апреля. Пациентка находилась на лечении в инфекционной больнице им. Н.А. Семашко в тяжелом состоянии. Курянка скончалась в результате внезапной остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.

Всего в Курской области зарегистрировали 43 случая коронавируса (за сутки прибавился еще один человек). Трех пациентов уже выписали. 13 находятся на лечении в областной инфекционной больнице, 26 - без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей.

771 человек (прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-19) также на домашнем карантине. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко наблюдаются 78 человек с признаками ОРВИ и пневмониями. Снят карантин с 1127 человек.

Напомним, 6 апреля в инфекционной больнице скончался мужчина с подозрением на коронавирус. Заместитель губернатора Ирина Хмелевская пояснила, что мужчина умер от тяжелой двусторонней пневмонии. Взятый у него в Курске анализ на COVID-19 показал положительный результат, но в Москве он не подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU