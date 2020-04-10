2020-04-10T09:55:37+03:00
Общество

Куряне могут в упрощенном порядке направить маткапитал на улучшение жилищных условий

Действие программы материнского капитала продлено на пять лет
Светлана ВОЛКОВА
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Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублейДля семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублейФото: Светлана ВОЛКОВА
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Семьи Курской области смогут в упрощенном порядке направлять средства материнского капитала на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств. Теперь соответствующие заявления можно подавать непосредственно в банке, в котором одобряется кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно будет одного - в банке, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.

Одним из главных нововведений 2020 года является распространение действия программы материнского капитала на первого ребенка: все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей и, таким образом, составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого последующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до 2007 года).

Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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