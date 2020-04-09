Курские дорожники отремонтируют тротуары

9 Апр 2020 2020-04-09T20:36:17+03:00

Срезанный асфальт будет направлен на обустройство других дорог

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году планируется отремонтировать 46 улиц в Курске общей протяженностью более 48 километров.

Курские дорожники приступили к работам на два месяца раньше, чем в прошлом году, а значит уже к лету должны выполнить основной объем. Учли ошибки прошлого года и сразу запроектировали ремонт тротуаров.

Сейчас дорожные работы идут в Сеймском округе. Здесь уже выполнено фрезерование на улицах Обоянская, Белгородская, Харьковская, Краснополянская, Дружбы, Парковая и Народная.

Срезанный асфальт будет направлен на обустройство других дорог, где нет асфальтового покрытия, а также межквартальных проездов, площадок гаражных кооперативов, территорий социальных учреждений, пирсов для того, чтобы пожарные автомобили могли свободно подъезжать за водой и др.

ИСТОЧНИК KP.RU