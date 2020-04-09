2020-04-09T20:36:17+03:00
Экономика

Курские дорожники отремонтируют тротуары

Работы уже начались
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Срезанный асфальт будет направлен на обустройство других дорогСрезанный асфальт будет направлен на обустройство других дорог
Изменить размер текста:

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году планируется отремонтировать 46 улиц в Курске общей протяженностью более 48 километров.

Курские дорожники приступили к работам на два месяца раньше, чем в прошлом году, а значит уже к лету должны выполнить основной объем. Учли ошибки прошлого года и сразу запроектировали ремонт тротуаров.

Сейчас дорожные работы идут в Сеймском округе. Здесь уже выполнено фрезерование на улицах Обоянская, Белгородская, Харьковская, Краснополянская, Дружбы, Парковая и Народная.

Срезанный асфальт будет направлен на обустройство других дорог, где нет асфальтового покрытия, а также межквартальных проездов, площадок гаражных кооперативов, территорий социальных учреждений, пирсов для того, чтобы пожарные автомобили могли свободно подъезжать за водой и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курские дорожники отремонтируют тротуары
Жительница Курска сняла со счета все деньги и перевела их мошенникам
Под Курском обнаружили тело 38-летнего мужчины
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: школьникам начали выдавать продуктовые наборы
Курские полицейские задержали пьяного угонщика
В Курске сносят здание бывшей станции «Скорой помощи»
В Курской области за сутки произошло 89 пожаров
С 13 апреля в Курске возобновят отключения электроэнергии
Режим повышенной готовности в Курске из-за корнонавируса: кому и в какие сроки делают тест
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: губернатор призвал ограничить движение межрегиональных автобусов
Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: график скорректирован
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: в городе продезинфицировали скверы, переходы и остановки
Количество зараженных коронавирусом в Курске на 9 апреля 2020 года: диагноз подтвердился еще у десяти человек
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: как отличить волонтеров от мошенников?
Режим повышенной готовности в Курске: медики сказали, что лимон и имбирь бесполезны против коронавируса
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: школьникам льготной категории выдадут продуктовые наборы
Коронавирус в Курске: медикам доплатят за работу с пациентами с COVID-19
В Курске чуть не загорелось предприятие
Курск вошел в состав участников всероссийского конкурса «Города для детей.2020»
Коронавирус в Курске: медики назвали основные симптомы заболевания
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: у умершего в больнице курянина коронавирус не подтвердился
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: под подозрением на коронавирус еще 30 человек
26-летний курянин развращал несовершеннолетнюю девушку
Под Курском водитель иномарки врезался в «Приору» и скрылся
Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: очереди выстроились на улице
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: организации просят сообщить о сотрудниках, работающих в период самоизоляции