Жительница Курска сняла со счета все деньги и перевела их мошенникам

9 Апр 2020 2020-04-09T19:38:38+03:00

Женщина поверила незнакомцу, сходила в банк, сняла все деньги со счета Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

Жительнице Северо-западного микрорайона Курска позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с ее счета пытаются снять деньги и для обеспечения сохранности нужно перевести их на резервный счет.

Женщина поверила незнакомцу, сходила в банк, сняла все деньги со счета и перевела их на указанный счет. Потерпевшей понадобилось много времени на все эти действия. Однако, у нее не нашлось времени, чтобы задуматься и проверить информацию.

В полиции женщина призналась, что ранее слышала предупреждения о мошенничествах. Также сообщила, что во время банковской операции при общении с оператором банка ее предупреждали о мошенниках.

По данному факту возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU