Под Курском обнаружили тело 38-летнего мужчины

9 Апр 2020 2020-04-09T19:04:49+03:00

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9 апреля 2020 года примерно в 4 часа утра поступило сообщение о гибели 38-летнего мужчины. Его тело было обнаружено около подъезда дома, расположенного на улице Молодежной в Курчатове. По данному факту Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области начал доследственную проверку.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вместе с полицией были опрошены очевидцы произошедшего. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU