2020-04-09T17:41:00+03:00
Происшествия

Курские полицейские задержали пьяного угонщика

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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По указанному адресу выехал экипаж ДПСПо указанному адресу выехал экипаж ДПСФото: Из архива "КП"
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8 апреля в 21:41 в дежурную часть УГИБДД УМВД по Курской области поступило сообщение о том, что по улице 3-я Агрегатная в Курске движется автомобиль ВАЗ-2107 под управлением водителя с признаками опьянения.

По указанному адресу выехал экипаж ДПС. «Семерку» они обнаружили в кювете. За рулем ее находился 25-летний пьяный молодой человек.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье об угоне, также злоумышленника привлекут к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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