2020-04-09T16:12:05+03:00
Общество

В Курске сносят здание бывшей станции «Скорой помощи»

Ведутся демонтажные работы и на улице Большевиков
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас на объекте разбирают крышуСейчас на объекте разбирают крышу
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В Курске продолжаются работы по сносу аварийных зданий. На улице Дружининской рабочие разбирают здание бывшей станции «Скорой помощи». Здесь установлен забор, сейчас на объекте разбирают крышу.

Ведутся демонтажные работы и на улице Большевиков около Михайловского храма. К концу апреля подрядчик должен завершить здесь снос аварийных зданий и расчистить площадку. Во 2-м Промышленном переулке демонтируют расселенные общежития. Сейчас рабочие разбирают перекрытия и крыши. На проспекте Ленинского комсомола снесли надземные здания теплового заглубленного канала тепловой сети. Площадки расчистили и засыпали грунтом.

Все работы подрядчики выполняют за свой счет. Они заберут строительные материалы, оставшиеся после демонтажа, и передадут городу чистую площадку. При этом средства из бюджета города затрачены не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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