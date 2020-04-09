2020-04-09T15:50:44+03:00
Происшествия

В Курской области за сутки произошло 89 пожаров

62 раза пожарные тушили сухую траву
Яна ШЕЛЕСТ
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Действующий особый противопожарный режим предусматривает полный запрет на разведение открытого огняДействующий особый противопожарный режим предусматривает полный запрет на разведение открытого огняФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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За минувшие сутки в Курской области произошло 89 пожаров, из них 62 раза пожарно-спасательные подразделения выезжали на сообщения о загораниях травы, в семи случаях горели бесхозные строения. Неоднократно огонь от травы переходил на постройки. Больше всего пожаров произошло на территориях Курска и Курского района.

В регионе проводится комплексная работа по профилактике пожаров. Так, к примеру, мотопатруль выявил два случая загораний травы в Курском районе, которые удалось оперативно ликвидировать. В общей сложности за нарушения мер пожарной безопасности составлено 15 административных материалов.

Сегодня на территории региона установился третий класс пожарной опасности. Однако, с учетом прогнозируемых погодных условий в ближайшее время четвертый класс возможен в Рыльском, Курчатовском районах, городе Курчатове.

Действующий особый противопожарный режим предусматривает полный запрет на разведение открытого огня, посещение лесов, увеличение сумм штрафов за нарушения пожарных требований. Для физических лиц эта сумма составляет от 2 до 4 тысяч рублей, должностных - от 15000 до 30000 рублей; для юридических лиц – от 200000 до 400000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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