В Курске чуть не загорелось предприятие

8 Апр 2020 2020-04-08T20:21:17+03:00

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В Курской области установился третий класс пожарной опасности. Из-за сильного ветра к выходным дням класс пожарной опасности может вырасти до четвертого из пяти возможных. Возрастет риск возникновения возгораний, связанных с палами травы и мусора.

Курские пожарные ежедневно выезжают порядка 100 раз на тушение сухой травы. На данный момент им удалось не допустить возгорания жилых построек и лесного массива. 7 апреля из-за пала травы чуть не загорелось предприятие в Сеймском округе Курска.

Больше часа сотрудники пяти пожарных частей тушили пламя возле производственных цехов. Общая площадь возгорания составила порядка трех тысяч квадратных метров. Всего в ликвидации пожара участвовали около 30 человек.

Спасатели в очередной раз обращаются к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать требования пожарной безопасности, не поджигать траву. Даже от самой маленькой искры разгорается огромное пламя, огонь переходит на строения в считанные секунды.

С 27 марта на территории региона действует особый противопожарный режим. Категорически запрещается разводить открытый огонь. В случае опасности следует незамедлительно звонить в службу спасения по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU