2020-04-08T20:21:17+03:00
Происшествия

В Курске чуть не загорелось предприятие

Больше часа пожарные тушили пламя возле производственных цехов
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Общая площадь возгорания составила порядка трех тысяч квадратных метровОбщая площадь возгорания составила порядка трех тысяч квадратных метровФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

В Курской области установился третий класс пожарной опасности. Из-за сильного ветра к выходным дням класс пожарной опасности может вырасти до четвертого из пяти возможных. Возрастет риск возникновения возгораний, связанных с палами травы и мусора.

Курские пожарные ежедневно выезжают порядка 100 раз на тушение сухой травы. На данный момент им удалось не допустить возгорания жилых построек и лесного массива. 7 апреля из-за пала травы чуть не загорелось предприятие в Сеймском округе Курска.

Больше часа сотрудники пяти пожарных частей тушили пламя возле производственных цехов. Общая площадь возгорания составила порядка трех тысяч квадратных метров. Всего в ликвидации пожара участвовали около 30 человек.

Спасатели в очередной раз обращаются к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать требования пожарной безопасности, не поджигать траву. Даже от самой маленькой искры разгорается огромное пламя, огонь переходит на строения в считанные секунды.

С 27 марта на территории региона действует особый противопожарный режим. Категорически запрещается разводить открытый огонь. В случае опасности следует незамедлительно звонить в службу спасения по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: школьникам льготной категории выдадут продуктовые наборы
Коронавирус в Курске: медикам доплатят за работу с пациентами с COVID-19
В Курске чуть не загорелось предприятие
Курск вошел в состав участников всероссийского конкурса «Города для детей.2020»
Коронавирус в Курске: медики назвали основные симптомы заболевания
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: у умершего в больнице курянина коронавирус не подтвердился
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: под подозрением на коронавирус еще 30 человек
26-летний курянин развращал несовершеннолетнюю девушку
Под Курском водитель иномарки врезался в «Приору» и скрылся
Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: очереди выстроились на улице
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: организации просят сообщить о сотрудниках, работающих в период самоизоляции