Курск вошел в состав участников всероссийского конкурса «Города для детей.2020»
Конкурс «Города для детей» – один из самых популярных и успешных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 10 лет в нем принимали участие 927 муниципальных образования из 82 субъектов РФ.
В комплексном плане мероприятий муниципального образования «Город Курск» в рамках проведения конкурса закреплены приоритеты по социальной поддержке наиболее социально уязвимых групп детей – детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей группы риска по совершению правонарушений и семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке.
Всю информацию о ходе конкурса, о выполнении конкурсных заданий, можно будет найти на официальном сайте Фонда www.fond-detyam.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU