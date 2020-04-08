2020-04-08T20:14:33+03:00
Общество

Курск вошел в состав участников всероссийского конкурса «Города для детей.2020»

Это один из самых популярных и успешных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Яна ШЕЛЕСТ
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Конкурс «Города для детей» – один из самых популярных и успешных проектов Фонда поддержки детейКонкурс «Города для детей» – один из самых популярных и успешных проектов Фонда поддержки детейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Конкурс «Города для детей» – один из самых популярных и успешных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 10 лет в нем принимали участие 927 муниципальных образования из 82 субъектов РФ.

В комплексном плане мероприятий муниципального образования «Город Курск» в рамках проведения конкурса закреплены приоритеты по социальной поддержке наиболее социально уязвимых групп детей – детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей группы риска по совершению правонарушений и семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке.

Всю информацию о ходе конкурса, о выполнении конкурсных заданий, можно будет найти на официальном сайте Фонда www.fond-detyam.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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