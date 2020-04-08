26-летний курянин развращал несовершеннолетнюю девушку
Дело направлено в суд
Следователи собрали достаточно доказательствФото: Из архива "КП"
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Суджанский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины. Курянина обвиняют в половом сношении и развратных действиях с несовершеннолетней.
С 25 по 26 сентября 2019 вечером обвиняемый, зная, что его знакомой всего лишь 14 лет, находясь на улице в Судже, по обоюдному согласию вступал с ней в половую связь.
Следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU