2020-04-08T16:21:22+03:00
Происшествия

26-летний курянин развращал несовершеннолетнюю девушку

Дело направлено в суд
Яна ШЕЛЕСТ
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Следователи собрали достаточно доказательствСледователи собрали достаточно доказательствФото: Из архива "КП"
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Суджанский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины. Курянина обвиняют в половом сношении и развратных действиях с несовершеннолетней.

С 25 по 26 сентября 2019 вечером обвиняемый, зная, что его знакомой всего лишь 14 лет, находясь на улице в Судже, по обоюдному согласию вступал с ней в половую связь.

Следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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