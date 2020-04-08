Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: организации просят сообщить о сотрудниках, работающих в период самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T14:45:15+03:00

В обладминистрации уточняют число занятых в период самоизоляции Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Курские организации просят сообщить о количестве сотрудников, работающих в период самоизоляции. Как уже сообщалось ранее, согласно постановлению Администрации Курской области в нерабочие дни продолжают деятельность строительные организации, обрабатывающие производства, предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых.

Руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают в этих сферах, просят проинформировать отраслевые комитеты о количестве занятых сотрудников и предпринятых санитарных мерах по следующим телефонам и электронным адресам:

в комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области: frp46@yandex.ru, тел.: 8(4712) 70-71-10 (касается тех, чья деятельность относится к обрабатывающим производствам - ОКВЭД2 13-22, 24-33);

в комитет строительства Курской области: stroykomitet@rkursk.ru (касается тех, чья деятельность относится к строительству - ОКВЭД2 23, 41-43);

в комитет экологической безопасности и природопользования Курской области ecolog46@rkursk.ru, тел.: 8(4712) 33-13-38, (касается тех, чья деятельность относится к добыче прочих полезных ископаемых - ОКВЭД2 08).

Как уже сообщала КП, в Курской области - шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Положительные результаты на COVID-19 подтверждены специалистами в Москве. В то же время трое зараженных выздоровели и 8 апреля их выписали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU