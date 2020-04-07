2020-04-07T17:58:17+03:00
Происшествия

Куряне продолжают жечь сухую траву и мусор

За сутки пожарные выезжали на тушение более ста раз
Яна ШЕЛЕСТ
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Наибольшее количество выездов на возгорание сухой травы и мусора зарегистрировано в Курском районеНаибольшее количество выездов на возгорание сухой травы и мусора зарегистрировано в Курском районеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Пожарную обстановку на территорию Курской области контролируют 300 опергрупп муниципальных образований. Мотогруппа ГУ МЧС в ходе рейда выявила загорание травы площадью два гектара на территории Брежневского сельсовета. Огонь ликвидировали подоспевшие спасатели.

Всего за минувшие сутки пожарные выезжали на ЧП более ста раз, из них 70 – на горящую траву, четыре раза горели хозпостройки. Вечером загорелся дачный дом в СНТ им. Мичурина города Курска. Хозяйка растопила печь, почувствовав запах гари, вышла на улицу и увидела, что из-под кровли идет дым. Курянка вызвала пожарных.

В Театрально проезде Курска полностью сгорел сарай. Предположительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора женщины, проживающей по соседству. Принимается решение о возбуждении административного дела.

В деревне Букреево Курского района огонь уничтожил хозпостройку, погибли 20 овец и две коровы. Возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.

Наибольшее количество выездов на возгорание сухой травы и мусора зарегистрировано в Курском районе и Курске. Случаев перехода пала травы на бесхозные постройки не зарегистрировано.

Сегодня в регионе установился третий класс пожарной опасности. Однако, по прогнозам Курского гидрометцентра к выходным он может вырасти до четвертого. Напоминаем, что в регионе действует особый противопожарный режим, и за разведение открытого огня применяются штрафные санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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