Житель Москвы незаконно получал в Курской области выплаты
В Фатежском районе вынесли приговор по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Его признали виновным в мошенничество при получении выплат в крупном размере.
Мужчина работал и постоянно проживал с семьей в Москве. Он зарегистрировался в доме сестры в деревне на территории Фатежского района. Этот населенный пункт относится к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС.
В соответствии с действующим законодательством проживающим в таких местностях гражданам предоставлено право на получение компенсационных выплат. Мужчина предоставил липовые справки и незаконно получил денежные средства в размере более 450 тысяч рублей.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. С подсудимого взыскали сумму незаконно полученных денежных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU