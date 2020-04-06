Житель Москвы незаконно получал в Курской области выплаты

6 Апр 2020 2020-04-06T19:45:34+03:00

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В Фатежском районе вынесли приговор по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Его признали виновным в мошенничество при получении выплат в крупном размере.

Мужчина работал и постоянно проживал с семьей в Москве. Он зарегистрировался в доме сестры в деревне на территории Фатежского района. Этот населенный пункт относится к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

В соответствии с действующим законодательством проживающим в таких местностях гражданам предоставлено право на получение компенсационных выплат. Мужчина предоставил липовые справки и незаконно получил денежные средства в размере более 450 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. С подсудимого взыскали сумму незаконно полученных денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU