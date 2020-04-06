Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: комитет соцзащиты населения ведет прием по предварительной записи

6 Апр 2020 2020-04-06T19:26:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты комитета соцзащиты населения города Курска ведут прием посетителей в понедельник и пятницу с 9.00 до 13.00, в среду с 13.45 до 18.00 только по предварительной записи.

Очный прием проводится в случае крайней необходимости. Куряне могут направлять обращения в комитет почтовым отправлением по адресу: 305007, г. Курск, ул. Пигорева, д.2/17 или на электронную почту: komsoz@kurskadmin.ru . Получить консультации и записаться на прием можно по телефонам 35-63-16, 35-06-22, 32-54-40.

Курянам напоминают, что ежемесячная выплата на первого ребенка осуществляется не с даты подачи заявления, а с момента рождения ребенка, если заявление подано в течение шести месяцев с даты рождения ребенка. Поэтому семьи, в которых родился ребенок, могут оставаться дома, обеспечив самоизоляцию.

Прием заявлений для ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно начнется с 1 июня, но учитывая эпидемиологическую обстановку, не обязательно всем обращаться в июне. Подавшим заявление до 31 декабря 2020 года выплата будет назначена с даты исполнения ребенку 3 лет, но не ранее 1 января 2020 года.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 6 апреля, в области под медицинским наблюдением находятся 270 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 747 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции находятся 65 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался. Результат его теста на коронавирус пока не получен из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU