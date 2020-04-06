2020-04-06T19:11:04+03:00
Происшествия

Молодая курянка бросила в полицейского кирпич

Девушку отправили в колонию
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободыСуд назначил злоумышленнице наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободыФото: Из архива "КП"
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Суджанский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летней сельской жительницы. Девушку признали виновной в публичном оскорблении и угрозе применения насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре.

Участковый проверял состоящих на профилактическом учете ранее судимых граждан. Девушке это не понравилось, она оскорбила сотрудника нецензурной бранью, а затем бросила в него кирпич. Полицейский увернулся.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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