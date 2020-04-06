Молодая курянка бросила в полицейского кирпич
Суджанский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летней сельской жительницы. Девушку признали виновной в публичном оскорблении и угрозе применения насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре.
Участковый проверял состоящих на профилактическом учете ранее судимых граждан. Девушке это не понравилось, она оскорбила сотрудника нецензурной бранью, а затем бросила в него кирпич. Полицейский увернулся.
Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU