Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: курян приглашают на бесплатные тренировки

6 Апр 2020 2020-04-06T18:15:19+03:00

Все упражнения возможно выполнять дома, не нарушая режим самоизоляции Фото: Из архива "КП"

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Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» присоединилось к акции Министерства спорта Российской Федерации «Тренируйся дома. Спорт - норма жизни».

Общество разработало марафон бесплатных тренировок. В них может принять участие любой желающий вне зависимости от возраста и места проживания. Все упражнения возможно выполнять дома, не нарушая режим самоизоляции.

Проект рассчитан на несколько потоков тренировок, которые будут вестись в официальной группе соцсети «ВКонтакте» онлайн-проекта «TRенировки». Старт каждый понедельник. Занятия рассчитаны на 21 день.

Ежедневно всем, кто подписался на марафон, в личные сообщения будет приходить ссылка на новую тренировку продолжительностью 20-30 минут. Занятия составлены с учетом рекомендаций профессиональных тренеров.

Между тем, куряне присоединились к челленджу #изоизоляция, который запустили по всей стране в соцсетях. Пользователи с помощью подручных предметов стараются в домашних условиях воспроизвести известные картины.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 6 апреля, в области под медицинским наблюдением находятся 270 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 747 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции находятся 65 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался. Результат его теста на коронавирус пока не получен из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU