В Курске в СНТ сгорела иномарка

6 Апр 2020 2020-04-06T13:27:02+03:00

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В 05:04 6 апреля в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля в СНТ «Икар» в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №5 Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 05:07 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 05:09, ликвидировано в 05:13.

В результате пожара сгорел автомобиль «Киа Спектра».

Пожар тушили 16 человек, пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU