В Курске мошенники оформили на пенсионерку кредит в полмиллиона рублей

6 Апр 2020 2020-04-06T13:20:10+03:00

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Женщине позвонили с московского номера и представились сотрудниками службы безопасности банка. Девушка сообщила, что личный кабинет пожилой курянки взломан и неизвестные похищают деньги с накопительного счета, а также оформили на ее имя кредит. Разговор продолжался более двух часов.

- На потерпевшую оказывали психологическое давление, убеждая, что все операции по возвращению денег нужно провести немедленно. После того, как пенсионерка продиктовала номер своей карты, на мобильный телефон стали приходить СМС сообщения с кодами подтверждения. Все секретные пароли она диктовала мошенникам. В какой-то момент, сомневаясь, женщина захотела поговорить с руководителем банковского отдела. Ее переключили на мужчину, который представился начальником и сказал, что все что происходит, абсолютно нормально. В результате злоумышленники успели вывести более 130 тысяч рублей личных сбережений и оформили два кредита на сумму более полумиллиона. Позвонив в банк, курянка выяснила, что все ее счета пусты, а кредитные договоры оформлены в онлайн режиме. По факту кражи в Железнодорожном отделе полиции возбудили уголовное дело, - сообщили в УМВД.

Полиция напоминает – единственный способ сберечь свои средства – не вступать в диалог с мошенниками. Сотрудники банков никогда не предлагают по телефону отменить списание средств или произвести другие действия со счетом. Нельзя сообщать никому ни номер своей карты, ни секретные коды, которые приходят в СМС сообщении, даже с официального банковского номера. Нельзя идти на поводу у телефонных мошенников. Позвоните в банк по официальному номеру сами и убедитесь, что все ваши средства в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU