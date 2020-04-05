В Курской области сняли с медицинского наблюдения по коронавирусу почти две сотни человек

5 Апр 2020 2020-04-05T12:45:09+03:00

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Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал обновленные данные по ситуации с COVID-19 в Курской области на 5 апреля. Так, новых случаев заболевания не выявили. В регионе по-прежнему четыре зараженных. Все они находятся под наблюдением врачей, проводится необходимая терапия.

Зато за сутки сократилось количество жителей, которые находятся под медицинским наблюдением, с 516 до 332. Карантин снят с 612 человек. В областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко на изоляции 61 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. У восьми, поступивших в медучреждение, взяли анализы на COVID-19. Они находятся в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU