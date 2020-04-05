2020-04-05T09:57:27+03:00
Происшествия

Курянин хотел сжечь мусор на огороде, а спалил дом и три сарая

Ветер разнес огонь в считанные секунды
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: ГУ МЧС по Курской области.фото: ГУ МЧС по Курской области.
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Пожар случился в деревне Городное Железногорского района 3 апреля в районе 15.46. Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что огонь охватил деревянный нежилой дом и часть хозпостроек: три сарая. Спасти ничего не удалось, все сгорело. После осмотра и разговоров с очевидцами сотрудники МЧС выяснили, что возгорание началось на огороде одного из домовладений. Хозяин сжигал мусор на своем участке, но из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на сухую траву и в считанные секунды - на дома.

- Курянин пытался самостоятельно ликвидировать пожар подручными средствами, но не справился. В настоящее время ущерб устанавливается, - добавили в региональном ГУ МЧС. - К счастью, никто не погиб и не пострадал. Виновника привлекут к ответственности после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в области введен особый противопожарный режим. Запрещены разведение открытого огня и посещение лесов. В случае любой беды обращайтесь в службу спасения по телефонам «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Курянин хотел сжечь мусор на огороде, а спалил дом и три сарая
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