2020-04-02T18:08:45+03:00
Происшествия

В Курске задержали мошенника, который выманивал у девушек деньги

Мужчина знакомился с потерпевшими на сайте знакомств
Яна ШЕЛЕСТ
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Несколько лет назад подозреваемый уже попадал в поле зрения полицииНесколько лет назад подозреваемый уже попадал в поле зрения полицииФото: Из архива "КП"
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28-летний уроженец Курчатовского района на сайте знакомств знакомился с девушками, входил к ним в доверие и через некоторое время просил оформить займы в различных кредитных организациях. Деньги он выманивал под различными предлогами: для оплаты совместного отдыха, посещения развлекательных заведений, покупки дорогой техники и даже для якобы оплаты похорон родной мамы.

Молодой человек представлялся сотрудником одной из правоохранительных структур и иногда приезжал на встречу в форме с майорскими погонами. Каждую девушку злоумышленник убеждал, что ему, как сотруднику правоохранительного ведомства, запрещено оформлять на себя кредиты.

Несколько лет назад подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции. Тогда при знакомстве с журналисткой, находящейся в Курске в командировке, он предъявил ей «удостоверение» и представился сотрудником силового ведомства. После общения с ним, журналистка опубликовала на своей странице информацию, что сотрудник угрожал подкинуть ей наркотики.

По факту публикации провели проверку и установили, что мужчина никогда не служил в правоохранительных органах. Тогда в его действиях не было состава правонарушения. Молодой человек публично через СМИ извинился перед журналисткой и признался, что просто разыграл ее.

Сейчас по факту мошенничества возбудили уголовное дело. В числе потерпевших - три жительницы Курской области. Однако у следствия есть основания полагать, что он причастен к совершению аналогичных преступлений. В случае, если гражданам известна информация о его противоправных действиях, они могут обратиться в полицию по телефону: (4712) 70-22-06. Подозреваемый находится под стражей.

Подозреваемый находится под стражей Фото: УМВД России по Курской области.

Подозреваемый находится под стражейФото: УМВД России по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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