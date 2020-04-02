2020-04-02T17:59:19+03:00
Общество

Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: в центре города моют тротуары

Яна ШЕЛЕСТ
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В Железнодрожкном и Центральном округах к уборке улиц привлекут порядка сорока рабочихВ Железнодрожкном и Центральном округах к уборке улиц привлекут порядка сорока рабочих
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Курские дорожники моют тротуары и ограждения в центре города. В Железнодрожном и Центральном округах к уборке улиц привлекут порядка сорока рабочих.

Будет задействовано 17 единиц техники, в том числе две поливомоечные машины и машины и машина для уборки тротуаров.

В Сеймском округе, в северо-западном и юго-западном жилых районах в уборке также задействованы порядка сорока рабочих и 17 единиц специализированной техники.

На улицах Ломоносова и Перекальского дорожники латают ямы.

Напомним, для профилактики распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья и безопасности граждан с 1 апреля в Курской области временно приостановлено действие льготных социальных проездных.

Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы. Их выдадут сотрудникам предприятий, компаний, фирм и организаций всех форм собственности по заявкам их руководителей, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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