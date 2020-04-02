2020-04-02T16:47:56+03:00
Общество

В Курской области установился третий класс пожарной опасности

За минувшие сутки в регионе произошло 54 пожара
Яна ШЕЛЕСТ
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Жилые дома и хозяйственные постройки не пострадалиЖилые дома и хозяйственные постройки не пострадалиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области установился третий класс пожарной опасности. За минувшие сутки в регионе произошло 54 пожара. Наибольшее количество выездов на возгорания сухой травы и мусора зарегистрировано в Курском, Фатежском районах и в Курске.

Жилые дома и хозяйственные постройки не пострадали. Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в городе Курске. В Курском районе горящую на площади 300 квадратных метров траву потушили добровольцы Лебяженского сельсовета.

Сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Курской области за сутки составили пять протоколов за нарушение требований пожарной безопасности, администрации муниципальных образований – шесть.

Главное управление напоминает о действующем особом противопожарном режиме, запрещающем разведение открытого огня и посещение лесов. В случае опасности обращайтесь по телефонам службы спасения «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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