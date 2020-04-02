Курские города представят область на всероссийском конкурсе
Курские города представят область на всероссийском конкурсе. Курчатов, Льгов, Щигры, Обоянь, Фатеж, Дмитриев и Железногорск готовят проекты на конкурс «Малые города и исторические поселения».
Помощь в дистанционном вовлечении жителей в проектирование через онлайн-анкетирование и интервью участникам окажут сотрудники Центра компетенции Курской области и регионального комитета ЖКХ и ТЭК. Итоги подведут в сентябре 2020 года.
Конкурс «Малые города и исторические поселения» проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 2018 года. Он создан с целью поддержки проектов по созданию интересных городских пространств, которые не только улучшат жизнь курян, но и привлекут в область туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU