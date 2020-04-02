2020-04-02T15:48:00+03:00
Общество

Курские города представят область на всероссийском конкурсе

Итоги подведут в сентябре 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Курские города представят область на всероссийском конкурсе. Курчатов, Льгов, Щигры, Обоянь, Фатеж, Дмитриев и Железногорск готовят проекты на конкурс «Малые города и исторические поселения».

Помощь в дистанционном вовлечении жителей в проектирование через онлайн-анкетирование и интервью участникам окажут сотрудники Центра компетенции Курской области и регионального комитета ЖКХ и ТЭК. Итоги подведут в сентябре 2020 года.

Конкурс «Малые города и исторические поселения» проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 2018 года. Он создан с целью поддержки проектов по созданию интересных городских пространств, которые не только улучшат жизнь курян, но и привлекут в область туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области установился третий класс пожарной опасности
Из Курска в Москву улететь будет сложнее
Курские города представят область на всероссийском конкурсе
Курский следственный комитет начал проверку по факту гибели на пожаре
Куряне выбрали лучших актеров сезона
Курский музей археологии приглашает в виртуальное путешествие по античному городу
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: куряне могут определить свою группу риска
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: за дезинфекцией транспорта можно наблюдать онлайн
Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: как работают отделения связи 2 и 3 апреля
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: спортсмены проводят тренировки дистанционно
Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту
Всеобщий режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: приостановлено действие социальных проездных
Пропуска в Курске в период самоизоляции: передвигаться можно только по маршрутным листам