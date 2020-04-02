Куряне выбрали лучших актеров сезона

2 Апр 2020 2020-04-02T14:14:01+03:00

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Итоги голосования за приз зрительских симпатий, которое шло на протяжении нескольких месяцев, подвели в Курском государственном драматическом театре имени А.С. Пушкина.

Лучшими актерами 228-го сезона стали Александр Швачунов и Галина Халецкая.

Заслуженные артисты России покоряют сердца зрителей не первый год. Александр Сергеевич выигрывает в этой номинации уже в четвертый раз, а его коллега и супруга Галина Николаевна - в третий.

ИСТОЧНИК KP.RU