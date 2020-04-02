Куряне выбрали лучших актеров сезона
Голосование шло несколько месяцев
Куряне определили лучших актеров "драмы"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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Итоги голосования за приз зрительских симпатий, которое шло на протяжении нескольких месяцев, подвели в Курском государственном драматическом театре имени А.С. Пушкина.
Лучшими актерами 228-го сезона стали Александр Швачунов и Галина Халецкая.
Заслуженные артисты России покоряют сердца зрителей не первый год. Александр Сергеевич выигрывает в этой номинации уже в четвертый раз, а его коллега и супруга Галина Николаевна - в третий.
ИСТОЧНИК KP.RU