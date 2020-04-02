Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: куряне могут определить свою группу риска

2 Апр 2020 2020-04-02T13:37:13+03:00

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Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) предлагает всем желающим, зарегистрированным на портале, проверить себя на статус нахождения в группе риска по коронавирусу.

Как уточнили в региональном Центре электронного взаимодействия, пользователю необходимо с главной страницы портала перейти в раздел «Дневник наблюдения за состоянием здоровья», после чего кликнуть по панели «Пройдите опрос на портале».

С помощью опросника можно легко определить, входит ли респондент в группу риска, а также составить план дальнейших действий: нужно ли вызвать скорую или уйти на карантин. Сервис также позволяет вести онлайн дневник наблюдений за своим здоровьем.

Напомним, для профилактики распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья и безопасности граждан с 1 апреля в Курской области временно приостановлено действие льготных социальных проездных.

Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы. Их выдадут сотрудникам предприятий, компаний, фирм и организаций всех форм собственности по заявкам их руководителей, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU