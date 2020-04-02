2020-04-02T11:02:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: как работают отделения связи 2 и 3 апреля

В период самоизоляции курян просят держать дистанцию
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Два дня почта будет работать в обычном режимеДва дня почта будет работать в обычном режимеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

2 и 3 апреля отделения Почты России будут работать в обычном режиме. Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг. О дальнейшем режиме работы почтовых отделений будет сообщено дополнительно.

Почта России продолжает свою работу как стратегическая компания государственного значения. В условиях самоизоляции почтовый оператор сохраняет информационную целостность страны и возможность обмена отправлениями. В малых населенных пунктах почтовые отделения нередко единственное место, где можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в полтора-два метра.

Почта России предпринимает меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании. Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Создана онлайн-форма оперативного сбора информации, через которую начальники отделений ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников. Во всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Расширяется выдача масок и санитайзеров персоналу, в первую очередь снабжаются почтовые отделения в регионах с наиболее высоким уровнем распространения вируса, заверили в компании.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.

Пенсии и социальные пособия почтальоны доставят получателям на дом.

Напомним, для профилактики распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья и безопасности граждан с 1 апреля в Курской области временно приостановлено действие льготных социальных проездных.

Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы. Их выдадут сотрудникам предприятий, компаний, фирм и организаций всех форм собственности по заявкам их руководителей, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: куряне могут определить свою группу риска
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: за дезинфекцией транспорта можно наблюдать онлайн
Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: как работают отделения связи 2 и 3 апреля
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: спортсмены проводят тренировки дистанционно
Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту
Всеобщий режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: приостановлено действие социальных проездных
Пропуска в Курске в период самоизоляции: передвигаться можно только по маршрутным листам
Под Курском на пожаре пострадал 45-летний мужчина
17-летний курянин ударил полицейского
Карантин в Курске из-за коронавируса: индекс самоизоляции курян улучшился
Курский студент при покупке планшета в интернете лишился денег
У курского пенсионера угнали новый автомобиль
В Курской области приостановили регистрацию браков
Режим работы транспорта в Курске в период самоизоляции: его количество снизят на 70 процентов
В общественном транспорте Курска усилили санобработку
Курские новобранцы отправятся на службу не ранее 20 мая
Карантин по коронавирусу в Курске: субсидии по ЖКХ и детские пособия пролонгируют без подтверждения
Курянина осудили за нападение на работницу пункта приема металла
В Курской области отремонтируют 18 километров дорог и три моста
Карантин в Курске из-за коронавируса: курянам разрешили оплатить коммунальные услуги позже
Баскетболистки курского «Динамо» - серебряные призеры Чемпионата России
Коронавирус в Курске, новости на 1 апреля 2020 года: число курян, находящихся под наблюдением по коронавирусу резко выросло
В Курске водитель «Приоры» сбил подростка
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: куда жаловаться, если вас не отпускают на карантин
Карантин в Курске по коронавирусу: в детсадах работают дежурные группы
Под Курском сгорел деревянный дом
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: коммунальщики работают в усиленном режиме