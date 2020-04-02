Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: как работают отделения связи 2 и 3 апреля

2 Апр 2020 2020-04-02T11:02:39+03:00

Изменить размер текста: A A

2 и 3 апреля отделения Почты России будут работать в обычном режиме. Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг. О дальнейшем режиме работы почтовых отделений будет сообщено дополнительно.

Почта России продолжает свою работу как стратегическая компания государственного значения. В условиях самоизоляции почтовый оператор сохраняет информационную целостность страны и возможность обмена отправлениями. В малых населенных пунктах почтовые отделения нередко единственное место, где можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в полтора-два метра.

Почта России предпринимает меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании. Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Создана онлайн-форма оперативного сбора информации, через которую начальники отделений ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников. Во всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Расширяется выдача масок и санитайзеров персоналу, в первую очередь снабжаются почтовые отделения в регионах с наиболее высоким уровнем распространения вируса, заверили в компании.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.

Пенсии и социальные пособия почтальоны доставят получателям на дом.

Напомним, для профилактики распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья и безопасности граждан с 1 апреля в Курской области временно приостановлено действие льготных социальных проездных.

Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы. Их выдадут сотрудникам предприятий, компаний, фирм и организаций всех форм собственности по заявкам их руководителей, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU