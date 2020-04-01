17-летний курянин ударил полицейского

1 Апр 2020 2020-04-01T19:33:13+03:00

Молодой человек подозревается в применении насилия в отношении представителя власти Фото: Из архива "КП"

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Следственный отдел по Центральному округу города Курска СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего курянина. Молодой человек подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

27 марта 2020 днем подозреваемый вместе со своими тремя знакомыми в пьяном виде находился в парке Дзержинского города Курска. К ребятам подошли трое сотрудников полиции. Подозреваемый, не желая быть привлеченным к административной ответственности, ударил участкового два раза кулаком в плечо и оторвал с рукава шеврон.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU