Курский студент при покупке планшета в интернете лишился денег

1 Апр 2020 2020-04-01T18:34:23+03:00

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В условиях самоизоляции куряне стали чаще приобретать товары через интернет. В Курске зарегистрированы несколько случаев, когда люди при этом теряли свои сбережения, нарвавшись на мошенников.

Так, студент, пытаясь приобрести планшет в интернете, лишился денег. Он связался с продавцом и, не видя товар, согласился перевести за него задаток. Злоумышленники несколько раз сообщали парню, что платеж не прошел, и просили его повторить.

В результате потерпевший перевел лже-продавцу 30 тысяч рублей. Когда собеседник перестал выходить на связь, студент понял, что пора обращаться в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Более 40 тысяч рублей потеряла курянка при покупке путевки в пансионат на черноморском побережье. В интернете она попала на клон страницы санатория, созданный мошенниками.

Злоумышленники сразу же оплатить путевку по цене вдвое ниже обычной. Потерпевшую не насторожило, что деньги нужно было положить на счет мобильного телефона. Как только платеж прошел, обратная связь прервалась. Позже курянка нашла реальные контакты пансионата и выяснила, что путевку на ее имя никто не оформлял, а приобрести ее через интернет было нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU