2020-04-01T18:20:58+03:00
Происшествия

У курского пенсионера угнали новый автомобиль

Мужчина хранил машину в гараже
Яна ШЕЛЕСТ
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Машину удалось найти и вернуть владельцуМашину удалось найти и вернуть владельцуФото: Из архива "КП"
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Пожилой курянин купил новую «Ладу» и хранил ее в своем гараже. В ГСК он познакомился со случайным прохожим и предложил ему вместе отметить покупку. Во время застолья, которое продолжилось в квартире, хозяин заснул. Гость похитил барсетку с документами и ключами и угнал машину. Автомобиль спрятал и стал искать на него покупателей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий машину удалось найти и вернуть владельцу. Местонахождение подозреваемого установили, но он за несколько минут до прихода полиции выпрыгнул из окна своей квартиры и убежал.

Больше года фигурант находился в федеральном розыске и скрывался от следствия. Курские полицейские сумели установить маршруты его перемещений и задержали злоумышленника в городе Елец Липецкой области.

Мужчина во всем признался. За кражу автомобиля по решению суда ему может быть назначено наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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