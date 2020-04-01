2020-04-01T16:45:06+03:00
Общество

В Курской области приостановили регистрацию браков

Курянам рекомендуют перенести свадьбы на лето
Поделиться:
Ситуация изменилась в связи с ухудшением эпидемической обстановкиСитуация изменилась в связи с ухудшением эпидемической обстановкиФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Государственная регистрация заключения браков в Курской области по распоряжению Минюста России органами ЗАГС временно приостановлена. Даты заключения брака рекомендовано перенести на более поздний срок, как вариант – после 1 июня 2020 года.

В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию будут проводить в присутствии только молодоженов, без приглашенных гостей.

Ранее органам ЗАГС было рекомендовано ограничить количество лиц, присутствующих на государственной регистрации брака: не более 10 человек, включая сотрудников. Ситуация изменилась в связи с ухудшением эпидемической обстановки в стране.

В Курской области продолжает действовать режим строгой самоизоляции. Дома остаются не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные.

Выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости, например, чтобы купить продукты, выгулять домашних питомцев, а также для получения экстренной медицинской помощи. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области приостановили регистрацию браков
Режим работы транспорта в Курске в период самоизоляции: его количество снизят на 70 процентов
В общественном транспорте Курска усилили санобработку
Курские новобранцы отправятся на службу не ранее 20 мая
Карантин по коронавирусу в Курске: субсидии по ЖКХ и детские пособия пролонгируют без подтверждения
Курянина осудили за нападение на работницу пункта приема металла
В Курской области отремонтируют 18 километров дорог и три моста
Карантин в Курске из-за коронавируса: курянам разрешили оплатить коммунальные услуги позже
Баскетболистки курского «Динамо» - серебряные призеры Чемпионата России
Коронавирус в Курске, новости на 1 апреля 2020 года: число курян, находящихся под наблюдением по коронавирусу резко выросло
В Курске водитель «Приоры» сбил подростка
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: куда жаловаться, если вас не отпускают на карантин
Карантин в Курске по коронавирусу: в детсадах работают дежурные группы
Под Курском сгорел деревянный дом
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: коммунальщики работают в усиленном режиме