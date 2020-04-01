В Курской области приостановили регистрацию браков
Государственная регистрация заключения браков в Курской области по распоряжению Минюста России органами ЗАГС временно приостановлена. Даты заключения брака рекомендовано перенести на более поздний срок, как вариант – после 1 июня 2020 года.
В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию будут проводить в присутствии только молодоженов, без приглашенных гостей.
Ранее органам ЗАГС было рекомендовано ограничить количество лиц, присутствующих на государственной регистрации брака: не более 10 человек, включая сотрудников. Ситуация изменилась в связи с ухудшением эпидемической обстановки в стране.
В Курской области продолжает действовать режим строгой самоизоляции. Дома остаются не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные.
Выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости, например, чтобы купить продукты, выгулять домашних питомцев, а также для получения экстренной медицинской помощи. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU