Курские новобранцы отправятся на службу не ранее 20 мая
Из-за коронавируса скорректированы сроки начала весеннего призыва
Точные сроки начала призывных комиссий еще будут уточнятьсяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области стартовал весенний призыв. Но в связи с эпидемической обстановкой по коронавирусу новобранцев из Курска отправят на службу не ранее 20 мая.
- Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса, - рассказал начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Курской области Александр Шишлов.
Точные сроки начала призывных комиссий еще будут уточняться.
ИСТОЧНИК KP.RU