Курские новобранцы отправятся на службу не ранее 20 мая

1 Апр 2020 2020-04-01T15:45:28+03:00

Точные сроки начала призывных комиссий еще будут уточняться Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Курской области стартовал весенний призыв. Но в связи с эпидемической обстановкой по коронавирусу новобранцев из Курска отправят на службу не ранее 20 мая.

- Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса, - рассказал начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Курской области Александр Шишлов.

Точные сроки начала призывных комиссий еще будут уточняться.

ИСТОЧНИК KP.RU