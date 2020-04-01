2020-04-01T14:34:15+03:00
Происшествия

Курянина осудили за нападение на работницу пункта приема металла

Мужчина ударил ее ножом в спину
Ольга ДАНИЛОВА
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Также мужчина украл деньги с кредитки знакомогоТакже мужчина украл деньги с кредитки знакомогоФото: Из архива КП.
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Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 37-летнего курянина. Он признан виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 1, 2 ст. 158 УК РФ.

Как установлено в суде, мужчина напал на работницу пункта приема металла. Ударив ее ножом в спину, потребовал отдать все имеющиеся в кассе деньги. Похитив 50 тысяч рублей, скрылся с места происшествия.

Этим же приговором мужчина признан виновным в краже с кредитной карты знакомого 95 тысяч рублей, а также 4 тысяч рублей у сожительницы.

Разделив мнение государственного обвинителя, и приняв во внимание наличие в действиях подсудимого особо опасного рецидива преступлений, суд дал ему шесть лет исправительной колонии особого режима.

С подсудимого взыскана сумма ущерба, причиненного потерпевшим ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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