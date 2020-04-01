В Курской области отремонтируют 18 километров дорог и три моста

1 Апр 2020 2020-04-01T14:04:38+03:00

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Капитальный ремонт будет проведен на федеральных трассах. Так, 11-километровый отрезок дороги Р-298 Курск – Воронеж расширят до четырех полос движения. Масштабные работы развернутся на участке трассы в Горшеченском районе.

В рамках капремонта там уложат дорожное покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепят обочины, организуют водоотвод с проезжей части, отремонтируют пересечения и примыкания. Главным итогом капитального ремонта станет увеличение количества полос движения с двух до четырех, что повысит пропускную способность участка.

Для безопасности дорожного движения будут построены четыре автобусные остановки, 1,4 километра линий наружного электроосвещения, установлено восемь километров металлического барьерного ограждения, более 300 сигнальных столбиков и около 200 дорожных знаков. В планах высадить возле трассы 230 деревьев. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на июль 2020 года, сообщили в администрации региона.

Следующий объект - участок дороги А-142 Тросна - Калиновка в Дмитриевском районе. Здесь запланировано усиление и расширение дорожной одежды, устройство водопропускных труб, лестничных сходов, тротуаров, искусственного электроосвещения, автобусных остановок, новых дорожных знаков и сигнальных столбиков, барьерного ограждения. Завершатся работы на этом участке, параметры которого будут соответствовать III категории автодорог, в сентябре этого года.

В этом сезоне также капитально отремонтируют два моста - через ручей Романовский и реку Хатушу на автодороге А-142 Тросна - Калиновка. Так, благодаря увеличению габаритов проезжей части до 10 метров и замене устаревших конструкций искусственные сооружения будут отвечать всем современным требованиям безопасности и отлично выдерживать существующие нагрузки. На 456-м километре автодороги М-2 «Крым» отремонтируют также мост через реку Свапу.

ИСТОЧНИК KP.RU