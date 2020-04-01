2020-04-01T10:53:48+03:00
Происшествия

В Курске водитель «Приоры» сбил подростка

ДТП произошло на проспекте Ленинского Комсомола
Яна ШЕЛЕСТ
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Мальчик получил травмы и был доставлен в больницуМальчик получил травмы и был доставлен в больницуФото: Из архива "КП"
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31 марта около девяти часов утра 41-летний водитель «Лады Приоры» ехал по проспекту Ленинского Комсомола, со стороны улицы Широкой в направлении поселка Ворошнево.

Напротив дома 1/А по улице Городской он, по предварительным данным, сбил 11-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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