2020-03-30T11:00:12+03:00
Происшествия

Убийство на проспекте Клыкова: курянку подозревают в расправе над мужем

Конфликт между супругами произошел ночью в собственной квартире
Ольга ДАНИЛОВА
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Трагедия произошла на Северо-Западе КурскаТрагедия произошла на Северо-Западе КурскаФото: Из архива КП.
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Следственный отдел по Центральному административному округу Курска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против 36-летней жительницы Курска. Ее подозревают в убийстве супруга.

По версии следствия конфликт произошел 28 марта примерно в час ночи. Пьяная женщина и ее 44-летний супруг повздорили. Ссора разворачивалась в квартире в одном из высоток по проспекту Вячеслава Клыкова Курска.

Во время ссоры женщина нанесла удар ножом в грудь мужу. Удар оказался смертельным, мужчина скончался на месте.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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