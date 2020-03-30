Убийство на проспекте Клыкова: курянку подозревают в расправе над мужем

30 Март 2020 2020-03-30T11:00:12+03:00

Трагедия произошла на Северо-Западе Курска Фото: Из архива КП.

Конфликт между супругами произошел ночью в собственной квартире

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Следственный отдел по Центральному административному округу Курска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против 36-летней жительницы Курска. Ее подозревают в убийстве супруга.

По версии следствия конфликт произошел 28 марта примерно в час ночи. Пьяная женщина и ее 44-летний супруг повздорили. Ссора разворачивалась в квартире в одном из высоток по проспекту Вячеслава Клыкова Курска.

Во время ссоры женщина нанесла удар ножом в грудь мужу. Удар оказался смертельным, мужчина скончался на месте.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU