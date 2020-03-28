Под Курском загорелся жилой дом

28 Март 2020 2020-03-28T12:27:14+03:00

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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28 марта в 08:32 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в Рыльске на улице Мичурина. На место происшествия выехали спасатели ПЧ № 39 Рыльского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 08:39, ликвидировали в 08:42. В результате пожара в жилом доме повреждены потолочные перекрытия, закопчены стены.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU