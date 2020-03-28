2020-03-28T12:27:14+03:00
Происшествия

Под Курском загорелся жилой дом

Пожар произошел в Рыльске
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техникиК ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

28 марта в 08:32 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в Рыльске на улице Мичурина. На место происшествия выехали спасатели ПЧ № 39 Рыльского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 08:39, ликвидировали в 08:42. В результате пожара в жилом доме повреждены потолочные перекрытия, закопчены стены.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском загорелся жилой дом
Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы
Коронавирус в Курске, новости на 28 марта 2020-ого: под медицинским наблюдением находятся 317 человек
В Курске в связи с коронавирусом мониторят кафе и рестораны
Жительница Курска перевела мошенникам 90 тысяч рублей
Под Курском обезвредили минометную мину
Виктор Карамышев о коронавирусе в Курске: «Оставайтесь дома»
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: закрываются магазины, парикмахерские и бани
В Курске вынесли приговор осужденному, сбежавшему из заключения
Транспортная полиция Курска задержала мужчину с наркотиком
В поселке имени Маршала Жукова под Курском появится зона отдыха
Из-за коронавируса отменяют часть поездов, которые проходят через Курск
Из-за коронавируса в Курской области перенесли сроки сдачи ЕГЭ
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: приостановлена работа санаториев
Карантин по коронавирусу в Курске: предпринимателям предложили наладить поставку товаров на дом