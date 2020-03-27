Жительница Курска перевела мошенникам 90 тысяч рублей

27 Март 2020 2020-03-27T19:06:02+03:00

Курянка оформила кредит на 50 тысяч рублей и сняла со своего счета еще 40 тысяч Фото: Из архива "КП"

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Жительница Курска разместила в интернете объявление о продаже дома. На него откликнулся мужчина из другого региона. Он сказал, что недвижимость его полностью устраивает и предложил сразу перевести задаток.

Собеседник признался, что не слишком разбирается в электронных переводах и передал трубку какой-то девушке. Женщина, предвкушая удачную сделку, полностью потеряла бдительность. Ей объяснили, что для подтверждения платежа нужна выписка, попросили дойти до ближайшего банкомата и вставить в него карту. Выполняя пошаговые инструкции незнакомцев, курянка оформила кредит на 50 тысяч рублей и сняла со своего счета еще 40 тысяч.

Злоумышленники убедили ее перевести всю сумму на свой номер мобильного телефона. Когда потерпевшая задумалась над тем, что делает, было уже поздно. Деньги исчезли, телефон мошенников не отвечал, аккаунт сайте оказался заблокированным. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает: для перевода средств на вашу карту, например задатка за товар, достаточно только ее 16-значного номера с лицевой стороны. Все другие данные, в том числе коды из банковских СМС необходимо хранить в секрете.

ИСТОЧНИК KP.RU