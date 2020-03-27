2020-03-27T16:34:14+03:00
Происшествия

В Курске вынесли приговор осужденному, сбежавшему из заключения

Мужчину задержали через шесть лет
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд признал мужчину виновнымСуд признал мужчину виновнымФото: Из архива "КП"
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Прокуратура Сеймского округа Курска поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины, который признан виновным в побеге из места лишения свободы. В 2012 обвиняемого осудили за ДТП, в котором погиб человек, на 2 года 11 месяцев. Мужчина отбывал наказание в колонии-поселении в Курчатовском районе.

В октябре 2012 года осужденного под конвоем привезли в медицинскую организацию города Курска. Осужденный сбежал через пожарный выход и покинул территорию области. Мужчину задержали в июле 2018 года при попытке пересечь государственную границу Польши и экстрадировали в Россию. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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