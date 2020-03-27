Транспортная полиция Курска задержала мужчину с наркотиком

27 Март 2020 2020-03-27T15:56:37+03:00

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Сотрудники Курского линейного отдела МВД на транспорте по подозрению в причастности к сбыту наркотиков доставили в дежурную часть для допроса 32-летнего курянина. К мужчине подошел кинолог со служебной собакой, которая подала сигнал о наличии у подозреваемого наркотического вещества.

Во время досмотра в присутствии понятых в барсетке у мужчины обнаружили сверток из фольги с прозрачным пакетиком, в котором находилось веществе белого цвета весом 0,49 грамм. Экспертиза показала, что оно является производным наркотического средства N-метилэфедрон.

В отношении курянина возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических веществ. Избрана мера пресечения в виде обязательстве о явке. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU