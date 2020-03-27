2020-03-27T11:18:57+03:00
Происшествия

В Курске из-за дефицита медицинских масок активизировались мошенники

Молодой курянин продавал партию несуществующего товара
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе по-прежнему невозможно купить медицинскую маску - их нет в продаже уже более месяцаВ регионе по-прежнему невозможно купить медицинскую маску - их нет в продаже уже более месяцаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Курску установили подозреваемого в мошенничестве, совершенном под предлогом продажи оптовой партии медицинских масок.

- 22-летний житель Курска создал оптовую площадку на специализированном ресурсе, где разместил объявление о продаже крупной партии медицинских масок, не располагая ими в действительности, - рассказали в полиции.

С ним связался житель другого региона с целью покупки представленного товара. Продавец для бронирования партии попросил перевести предоплату. Доверяя неизвестному, покупатель перечислил на указанный счет 34 тысячи рублей. Остальную сумму он договорился передать курьером, который должен был забрать товар в Курске.

Однако в указанный срок продавец перестал выходить на связь и с курьером, и с покупателем. Тогда покупатель обратился в полицию.

После предъявления собранных следствием доказательств подозреваемый сознался.

По данному факту следственным подразделением УМВД России по Курску возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Назначены необходимые экспертизы и следственные действия. Также будет проводиться работа по возмещению ущерба потерпевшему. Подозреваемому грозит наказание до пяти лет лишения свободы, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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