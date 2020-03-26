2020-03-26T19:17:16+03:00
Экономика

Во всех районах Курской области начался весенний сев

Всего засеяно 42 тысяч гектаров
Яна ШЕЛЕСТ
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Сев однолетних трав завершен в семи районахСев однолетних трав завершен в семи районахФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Хозяйства всех районов области приступили к севу ранних яровых зерновых и однолетних трав. По состоянию на 26 марта в регионе в общей сложности засеяно более 42 тысяч гектаров; из них порядка 37 тысяч гектаров зерновых, или 11% от плана, и более 5,5 тысяч гектаров однолетних трав, или 44% от плана.

Сев однолетних трав завершен в Горшеченском, Золотухинском, Курском, Мантуровском, Медвенском, Поныровском и Суджанском районах.

Сев яровых зерновых культур активно ведут хозяйства Октябрьского (52% от плана), Пристенского (42%), Суджанского (38%), Беловского (23%) районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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