Во всех районах Курской области начался весенний сев
Хозяйства всех районов области приступили к севу ранних яровых зерновых и однолетних трав. По состоянию на 26 марта в регионе в общей сложности засеяно более 42 тысяч гектаров; из них порядка 37 тысяч гектаров зерновых, или 11% от плана, и более 5,5 тысяч гектаров однолетних трав, или 44% от плана.
Сев однолетних трав завершен в Горшеченском, Золотухинском, Курском, Мантуровском, Медвенском, Поныровском и Суджанском районах.
Сев яровых зерновых культур активно ведут хозяйства Октябрьского (52% от плана), Пристенского (42%), Суджанского (38%), Беловского (23%) районов.
ИСТОЧНИК KP.RU