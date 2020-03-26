В интернет опубликован вид Курска из космоса

26 Март 2020 2020-03-26T17:07:54+03:00

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«Роскосмос» запустил проект, посвященный предстоящему празднованию 75-летия Великой Победы. За 45 дней на сайте госкорпорации будут опубликованы спутниковые снимки 45 городов, имеющих данный статус.

Первым появился Белгород, а сегодня посетителям официального сайта «Роскосмоса» и подписчикам из социальных сетей стал доступен вид Курска. Фото сделано российской орбитальной группировкой дистанционного зондирования Земли.

В подписи к снимку сообщается: «С первых месяцев войны город Курск принял на себя вражеский удар. Немецкие авиаудары произошли уже 29 августа 1941 года. После героической обороны 3 ноября Курск был всё же захвачен немецкими войсками. В течение 450 дней город находился во вражеской оккупации, был почти полностью разрушен. В ночь на 8 февраля 1943 года началась героическая освободительная операция города, и уже к вечеру Курск был освобожден от немецких оккупантов».

ИСТОЧНИК KP.RU