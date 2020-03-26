Под Курском завели уголовное дело о незаконном переводе средств в НПФ
Железногорская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о незаконном переводе средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд.
- Передача средств пенсионных накоплений застрахованного лица из государственного пенсионного фонда в негосударственный осуществлен на основании договора об обязательном пенсионном страховании, а также заявления о досрочном переходе в негосударственный пенсионный фонд. По заключению почерковедческой экспертизы подписи в этих документах выполнены не заявительницей, а другими лицами, - рассказали в прокуратуре.
МО МВД России «Железногорский» возбудил уголовные дела в связи с подделкой и использованием официального документа.
ИСТОЧНИК KP.RU