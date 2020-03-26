2020-03-26T16:21:43+03:00
Происшествия

Под Курском завели уголовное дело о незаконном переводе средств в НПФ

Подпись заявительницы на документах была подделана, считают в прокуратуре
Ольга ДАНИЛОВА
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Уголовное дело завели в связи с подделкой документовУголовное дело завели в связи с подделкой документовФото: Из архива КП.
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Железногорская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о незаконном переводе средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд.

- Передача средств пенсионных накоплений застрахованного лица из государственного пенсионного фонда в негосударственный осуществлен на основании договора об обязательном пенсионном страховании, а также заявления о досрочном переходе в негосударственный пенсионный фонд. По заключению почерковедческой экспертизы подписи в этих документах выполнены не заявительницей, а другими лицами, - рассказали в прокуратуре.

МО МВД России «Железногорский» возбудил уголовные дела в связи с подделкой и использованием официального документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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