В курской полиции опровергли информацию о рейдах, распространяемую в мессенджерах

26 Март 2020 2020-03-26T14:54:40+03:00

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Многие родители школьников получили от своих знакомых сообщения с предупреждением о том, что якобы с 25 марта по 12 апреля сотрудниками правоохранительных органов будет осуществляться патрулирование торговых центров с целью выявления находящихся в них подростков и проведение рейдовых мероприятий по школам. В конце сообщения содержалось предупреждение о том, что если дети будут замечены в магазинах, автобусах или на улицах, родителей ждут штрафы.

Распространение недостоверной информации влечет за собой штрафФото: Из открытых источников

В УМВД России по Курской области призвали верить только официальным источникам информации и напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность по п.9 ст.13.15 Кодекса об административных нарушениях и влечет наложение штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU