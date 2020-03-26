Куряне предпочитают оплату по карте наличным деньгам

26 Март 2020 2020-03-26T13:04:45+03:00

На начало 2020 года курянам выпущено более 1,7 млн платежных карт Фото: Светлана ВОЛКОВА

За 2019 год жители региона совершили 116,5 млн безналичных транзакций на сумму 81,7 млрд рублей

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По данным Банка России на начало 2020 года курянам выпущено более 1,7 млн платежных карт.

В Курской области наблюдается стабильный рост количества и объема безналичных операций, совершенных с использованием платежных карт. За 2019 год жителями региона совершено 116,5 млн безналичных транзакций на сумму 81,7 млрд рублей, что превысило аналогичные показатели 2018 года на 27% и 19% соответственно.

- Куряне отдают предпочтение оплате товаров и услуг по карте снятию наличных (доля безналичных операций в общем количестве транзакций по картам составила 82,7%), - отмечает заместитель управляющего Отделением Курск ГУ Банка России по ЦФО Александр Устенко.

На положительную динамику роста безналичных операций с использованием платежных карт влияет ряд факторов: развитая инфраструктура, высокий уровень проникновения интернета и смартфонов, появление стимулирующих безналичную оплату банковских продуктов (кэшбэк, баллы, мили).

ИСТОЧНИК KP.RU