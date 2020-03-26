2020-03-26T12:28:07+03:00
Происшествия

Под Курском автомобиль угодил под трактор

Женщина-пассажир получила травмы
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Борона от трактора буквально раздавила автомобильБорона от трактора буквально раздавила автомобильФото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:

25 марта примерно в 20:10 34-летний водитель трактора «БЕЛАРУС-952» двигался по автодороге Большие Угоны - Эммануиловка во Льговском районе. На втором километре трассы он, по предварительным данным, столкнулся с автомобилем ВИС, за рулем которого находился 33-летний водитель.

Борона от трактора буквально раздавила автомобиль. В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля ВИС получила ранения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24