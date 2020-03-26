Под Курском автомобиль угодил под трактор
Женщина-пассажир получила травмы
Борона от трактора буквально раздавила автомобильФото: УМВД России по Курской области.
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25 марта примерно в 20:10 34-летний водитель трактора «БЕЛАРУС-952» двигался по автодороге Большие Угоны - Эммануиловка во Льговском районе. На втором километре трассы он, по предварительным данным, столкнулся с автомобилем ВИС, за рулем которого находился 33-летний водитель.
Борона от трактора буквально раздавила автомобиль. В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля ВИС получила ранения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU