Под Курском автомобиль угодил под трактор

26 Март 2020 2020-03-26T12:28:07+03:00

Борона от трактора буквально раздавила автомобиль Фото: УМВД России по Курской области.

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25 марта примерно в 20:10 34-летний водитель трактора «БЕЛАРУС-952» двигался по автодороге Большие Угоны - Эммануиловка во Льговском районе. На втором километре трассы он, по предварительным данным, столкнулся с автомобилем ВИС, за рулем которого находился 33-летний водитель.

Борона от трактора буквально раздавила автомобиль. В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля ВИС получила ранения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU