В Курской области ввели особый противопожарный режим

26 Март 2020 2020-03-26T11:44:43+03:00

В период введения особого противопожарного режима запрещено разведение костров Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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С 27 марта на территории всей Курской области введен особый противопожарный режим. Постановление подписал губернатор региона Роман Старовойт.

В последние дни в области осложнилась пожарная обстановка, связанная с многочисленными палами сухой травы. Ежедневно регистрируется от 40 до 90 таких происшествий. И судя по погодным условиям, их число будет расти.

Главам городских округов и муниципальных районов Курской области рекомендовано усилить контроль за пожарной обстановкой и организацией выполнения противопожарных мероприятий, определить дополнительные меры ограничительного характера, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов. Так же необходимо организовать проведение рейдов и патрулирований на соответствующих территориях с целью контроля за выполнением противопожарных мероприятий.

В муниципалитетах должен быть дополнительно обеспечен запас воды для целей пожаротушения, установлены средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара.

Нарушение особого противопожарного режима грозит штрафом:

- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;

- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;

- для юридических лиц – от 200000 до 400000 рублей.

В период введения особого противопожарного режима запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов. Ограничивается въезд в леса транспортных средств, за исключением транспортных средств специального назначения.

Главное управление МЧС России по Курской области обращается к курянам и гостям региона с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Телефон вызова пожарных и спасателей – 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU