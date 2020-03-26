В Курской области ввели особый противопожарный режим
С 27 марта на территории всей Курской области введен особый противопожарный режим. Постановление подписал губернатор региона Роман Старовойт.
В последние дни в области осложнилась пожарная обстановка, связанная с многочисленными палами сухой травы. Ежедневно регистрируется от 40 до 90 таких происшествий. И судя по погодным условиям, их число будет расти.
Главам городских округов и муниципальных районов Курской области рекомендовано усилить контроль за пожарной обстановкой и организацией выполнения противопожарных мероприятий, определить дополнительные меры ограничительного характера, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов. Так же необходимо организовать проведение рейдов и патрулирований на соответствующих территориях с целью контроля за выполнением противопожарных мероприятий.
В муниципалитетах должен быть дополнительно обеспечен запас воды для целей пожаротушения, установлены средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара.
Нарушение особого противопожарного режима грозит штрафом:
- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;
- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;
- для юридических лиц – от 200000 до 400000 рублей.
В период введения особого противопожарного режима запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов. Ограничивается въезд в леса транспортных средств, за исключением транспортных средств специального назначения.
Главное управление МЧС России по Курской области обращается к курянам и гостям региона с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
Телефон вызова пожарных и спасателей – 101 и 112.
ИСТОЧНИК KP.RU